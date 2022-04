Il grado del maggiore promosso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grado del maggiore promosso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : TENETE COLONNELLO

Significato/Curiosita : Il grado del maggiore promosso

Brigadier generale, maggior generale e tenente generale e venne inoltre istituito, per il solo capo di stato maggiore della difesa, il grado a quattro stelle...

Liggio nel 1948. l'eclatante operazione dei carabinieri diretta dal tenete colonnello ignazio milillo con una rappresentanza della polizia diretti dal commissario... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con grado; maggiore; promosso; Rappresenta il 3° grado , dopo carabiniere scelto; grado ecclesiastico; Il sommo grado ; Persone che sono in grado di vedere il futuro; Lo comanda un maggiore ; Una stella dell Orsa maggiore non troppo luminosa; C è quello di forza maggiore ; La maggiore stazione di Milano; Quello dei diritti umani è promosso dall ONU; Il ten promosso ; Chi lo strappa è sicuro di essere promosso ; Sergente maggiore promosso ; Cerca nelle Definizioni