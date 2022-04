Il dittongo in guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UE

Significato/Curiosita : Il dittongo in guerra

Distintivamente dittonghi brevi a dittonghi lunghi e dittonghi orali a dittonghi nasali. secondo la grammatica tradizionale, in italiano, il dittongo si ha: con...

Disambiguazione – "ue" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ue (disambigua). l'unione europea, abbreviata in ue o, erroneamente, ue (pronuncia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con dittongo; guerra; Il dittongo d oriente; Il dittongo di Mao; Il dittongo del daino; Il dittongo del suono; Gruppo di navi da guerra ; Dea della guerra ; Il dio della guerra ; A essa si appellano i prigionieri di guerra ; Cerca nelle Definizioni