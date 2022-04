Le depongono i vinti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le depongono i vinti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ARMI

Significato/Curiosita : Le depongono i vinti

Disambiguazione – "armi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi arma (disambigua) o armi (disambigua). un'arma è un qualsiasi dispositivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

depongono nei processi; Si depongono sulle tombe; I gallinacei che depongono piccole uova macchiettate; Gli elettori vi depongono le schede; Darsi per vinti ; Candidato per ben otto volte all Oscar, ne ha vinti due; Gli antichi Germani vinti da Clodoveo; Non si dànno mai per vinti ;