Le costruzioni che deturpano il paesaggio circostante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le costruzioni che deturpano il paesaggio circostante.

Soluzione 9 lettere : ECOMOSTRI

Significato/Curiosita : Le costruzioni che deturpano il paesaggio circostante

Irriconoscibile: è il caso dell'ultimo piano aggiunto che ne squilibria le proporzioni o l'aggiunta dei terrazzi aggettanti che ne deturpano le linee volumetriche...

All'impatto visivo. alcuni complessi architettonici che sono stati definiti "ecomostri" dalla stampa nazionale. corviale (roma) le lavatrici (pra', genova) vele... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

