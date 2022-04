Costruita senza la licenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costruita senza la licenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ABUSIVA

Significato/Curiosita : Costruita senza la licenza

Primi adottarono tale licenza. nei primi anni del progetto gnu, i singoli software venivano pubblicati ciascuno con una licenza specifica, valevole unicamente...

Il principe abusivo è un film del 2013 diretto da alessandro siani. il film segna l'esordio alla regia di siani, che interpreta anche la parte del protagonista... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con costruita; senza; licenza; Far partire una nave appena costruita ; Vi fu costruita la Grande Muraglia; La piazza parigina costruita da Luigi XIV nel 1686; Ricostruita nell'XI secolo da Roberto il Guiscardo; Totale assenza di regole; Utile per pesare un ingrediente senza bilancia; Dicitura che indica l assenza di lucro ing; Messner lo scalò senza bombole d ossigeno nel 1980; licenza per condurre veicoli; Si frequenta dopo aver conseguito la licenza elementare; Fornisce una licenza ; licenza di guida; Cerca nelle Definizioni