Il computer che si piega su se stesso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il computer che si piega su se stesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PORTATILE

Significato/Curiosita : Il computer che si piega su se stesso

Il computer portatile (ellissi molto utilizzata: «portatile»), noto anche con i nomi inglesi di laptop o notebook, è un tipo di personal computer pensato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con computer; piega; stesso; Periferica del computer usata per scrivere; La cam inserita nel computer ; Grande centro Usa per la produzione di computer ; Un documento nella memoria di un computer ; piega to malamente; La macchina impiega ta per scavare le gallerie; I tuffi in cui il corpo si piega ad angolo retto; Ideò l apparecchio impiega to per rilevare la radioattività; Insieme dei caratteri tipografici di uno stesso tipo; Lo stesso che padovano; Avvolto su se stesso ; Chi è causa del suo mal __ se stesso ; Cerca nelle Definizioni