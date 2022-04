Il classico battello turco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il classico battello turco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAICCO

Joseph-philippe bordone, con il battello ville de paris, raggiunse la corsica e, per ingannare la sorveglianza della marina italiana, continuò il viaggio su una piccola...

Il caicco (turco kayik, "barca") è una barca bialbero di origine turca, nata come barca da pesca e carico, costruita in legno e molto spaziosa. si differenzia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

