Cartellino che s incolla sui volumi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cartellino che s incolla sui volumi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : EX LIBRIS

Significato/Curiosita : Cartellino che s incolla sui volumi

Un ex libris (abbreviazione del latino "ex libris meis", "dai miei libri") è un'etichetta, solitamente ornata di un motto e di uno stemma (o altra rappresentazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con cartellino; incolla; volumi; È scritto sul cartellino di un tavolo prenotato; Nel calcio, il cartellino che ammonisce; Il cartellino che i bibliofili incollano sui loro volumi; Ha ricevuto un cartellino giallo; Si incolla sulla tessera; Gomma per incolla re; Quella del calciatore si incolla sull'album; Come il legno realizzato da varie travi incolla te; Ruminanti nordici dalle volumi nose coma; La pancia volumi nosa nel linguaggio di tanti anni fa; volumi nosi, corpulenti; Opera in molti volumi ; Cerca nelle Definizioni