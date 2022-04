Carnagione, colore del viso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carnagione, colore del viso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCARNATO

Significato/Curiosita : Carnagione, colore del viso

Determinare i colori dell'abbigliamento e del trucco che si armonizzano con la carnagione della pelle, il colore degli occhi e il colore dei capelli di...

Il colore della pelle umana può variare da quasi nero a tonalità molto pallide di rosa. questa variabilità è dovuta alla diversa quantità pigmentazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Uomo di carnagione scura; Così è la carnagione ... fresca; Cosi è la carnagione di colore bruno verdognolo; Scure di carnagione ; Il colore della neve; Graduale cambiamento di colore ; Di colore mutevole, iridescente; Gesto d affetto biscotto bicolore Mulino Bianco; Se agitato muove l aria per rinfrescare il viso ; Diviso in due... come il visconte di Calvino; L arte di curarsi il viso ; Attacco improvviso premeditato;