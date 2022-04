Bagna Khartum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bagna Khartum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : NILO

Significato/Curiosita : Bagna khartum

Antonio castagnaro, missionario italiano (montebello vicentino, n.1826 - khartum, †1854) antonio cavoli, missionario italiano (san giovanni in marignano...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi nilo (disambigua). il nilo (in arabo: , nahr al-nil) è un fiume africano lungo 6.852... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con bagna; khartum; bagna anche le coste della Croazia; bagna le coste pugliesi e calabresi; Relativi al mare che bagna anche Catania; Si passa bagna to per pulire i pavimenti; Lo Stato di khartum ; Il fiume di khartum ; Lo Stato con khartum ; Ha per capitale khartum ; Cerca nelle Definizioni