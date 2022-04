Un attrezzo come il saracco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attrezzo come il saracco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SEGA

Significato/Curiosita : Un attrezzo come il saracco

il saracco è la classica sega per legno. è un tipo di sega con l'impugnatura fissata ad un'estremità della lama, e viene chiamato anche segaccio. nella...

