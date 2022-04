Attestato necessario per fare il bagnino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attestato necessario per fare il bagnino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BREVETTO

Significato/Curiosita : Attestato necessario per fare il bagnino

inoltre, è necessario ricordare che le compressioni devono essere meno profonde di quanto sia necessario negli adulti. il metodo per il bls nei bambini...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi brevetto (disambigua). il brevetto, in diritto, è un titolo giuridico in forza del quale al titolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

