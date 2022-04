Le alture al confine tra Siria e Israele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le alture al confine tra Siria e Israele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOLAN

Significato/Curiosita : Le alture al confine tra siria e israele

Il confine tra israele e la siria descrive la linea che delimita i due stati. ha una lunghezza di 76 km. la creazione del confine fu stabilita durante...

Le alture del golan (in ebraico: ; in arabo: , al-jawlan) sono un altopiano montuoso, dell'estensione di circa 1.800 km², con un'altitudine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

