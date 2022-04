L alcolico usato per fare lo spritz - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L alcolico usato per fare lo spritz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : APEROL

Significato/Curiosita : L alcolico usato per fare lo spritz

Caratteristici ci sono: acqua di melissa: infuso alcolico brodo di giuggiole: sciroppo dolce e alcolico fatto con le giuggiole liquore alla prugna: distillato...

L'aperol è un aperitivo alcolico italiano, creato dalla famiglia bassanese barbieri che aveva fondato la ditta nel 1880 a padova in via tommaseo. dal 2003... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

Altre definizioni con alcolico; usato; fare; spritz; Poco alcolico ; Un prodotto alcolico ; Sorbetto al limone alcolico ; Poco.. alcolico ; usato in cucina per travasi in recipienti stretti; Può salvare l accusato ; Può salvare l accusato ; Legno massiccio pregiato usato per mobili; Abituato a trionfare , non concepisce la sconfitta; Attestato necessario per fare il bagnino; fare la cronistoria; Per lavoro sa fare un po di tutto lat; Si fa prima di cena, spesso con prosecco o spritz ; Il liquore arancione per lo spritz ; La fine dello spritz ; Le ultime gocce di spritz ;