Accessorio per vedere lontano - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : BINOCOLO

Significato/Curiosita : Accessorio per vedere lontano

derivato dal greco te (tele) che significa «lontano» e spe (skopein) ovvero «guardare, vedere», è una parola d'autore coniata dal matematico greco...

Specifiche dei binocoli), poiché ad esempio calcola un indice di 18,7 sia per il binocolo 10x35 che per il 7x50. ma il 10x35 (che è un semplice binocolo tuttofare... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 aprile 2022

