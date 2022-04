Utile per pesare un ingrediente senza bilancia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Utile per pesare un ingrediente senza bilancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MISURINO

Significato/Curiosita : Utile per pesare un ingrediente senza bilancia

Verdure e fagioli servita su fette di pane bruschettato e agliato, il cui ingrediente "principe" è l'invernale cavolo nero, chiamata così perché se riscaldata...

Il lago di misurina è un lago alpino naturale, il più grande del cadore e si trova a 1.754 m s.l.m. a misurina, frazione di auronzo di cadore (belluno)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

