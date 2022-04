Si usano per tenere legati i cani in passeggiata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per tenere legati i cani in passeggiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GUINZAGLI

Significato/Curiosita : Si usano per tenere legati i cani in passeggiata

Arrivano i simpson, ma secco, spada e patata che usano il locale come loro rifugio. vedendo le due ragazzine e per evitare che dicano dove si trova il...

Di un animale, con lo scopo di tenerlo sotto controllo. per i cani i guinzagli, obbligatori per legge in tutti i luoghi accessibili al pubblico, possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con usano; tenere; legati; cani; passeggiata; Lo usano le streghe per cuocere intrugli e pozioni; Si usano per distillare; Si usano in laboratorio per raccogliere campioni; Si usano a Sestriere; Striscia di stoffa per sostenere le calze; Ottenere un successo strepitoso; Prendere e tenere stretto con forza; Detenere il dominio e il controllo: avere __; I fiori tradizionalmente legati all 8 Marzo; L insieme dei giornali legati a una medesima agenzia; legati ssimo ai soldi; legati assieme; Confinano con i toscani ; Porta a spasso cani per lavoro ing; Celebre film d animazione coi cani : Lilli e il __; Meccani smo, congegno; passeggiata ... di alta moda; Breve passeggiata ; La nota passeggiata degli inglesi di Nizza; Vicinanze dove fare una passeggiata ; Cerca nelle Definizioni