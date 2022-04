Tutt altro che difensivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutt altro che difensivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OFFENSIVO

Significato/Curiosita : Tutt altro che difensivo

Il sistema difensivo di verona è un imponente complesso militare, logistico e infrastrutturale costituito da cinte murarie, bastioni, forti, campi trincerati...

Ulteriormente lo slancio offensivo, come ben documentato nel libro niente di nuovo sul fronte occidentale. il fallimento delle offensive di primavera rese evidente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

