Torre accanto alla chiesa che suona ogni ora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Torre accanto alla chiesa che suona ogni ora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAMPANILE

Significato/Curiosita : Torre accanto alla chiesa che suona ogni ora

Comunicava con la chiesa di san maurizio (vii secolo), che sorgeva in piazza dei frentani, demolita nell'ottocento. torre della candelora (chiesa san giovanni...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi campanile (disambigua). il campanile (o torre campanaria) è una struttura architettonica a forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con torre; accanto; alla; chiesa; suona; ogni; La torre di ferro simbolo di Parigi; La città con la torre del Mangia; I nativi della città della torre pendente; Se è armato ha la torre tta; Abitano accanto a noi: __ di casa; Villini costruiti uno accanto all altro; Si batterono alle Termopili accanto agli Spartani; Mobile accanto al letto; Un giocatore di palla canestro; Motorino simile alla Vespa; Il Marcel di alla ricerca del tempo perduto; Relativo alla coltivazione; Imposte che anticamente si pagavano alla chiesa ; S intonano in chiesa ; L ...ingresso della chiesa ; Ardono in chiesa ; suona re come campane; I Park che suona no In the end; Antichi suona tori greci e romani di flauto; Si suona con il plettro; Dappertutto, in ogni dove; Ripetute ogni dodici mesi; I manieri che attraggono in Francia, ogni anno, un gran numero di turisti; Indipendenti e privi d ogni vincolo; Cerca nelle Definizioni