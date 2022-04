Un tedesco di Monaco o Augusta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tedesco di Monaco o Augusta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un tedesco di monaco o augusta

augusta (in tedesco: augsburg, in svevo: augschburg, in latino: augusta vindelicorum e anche augusta vindelicum) è una città extracircondariale della germania...

bavarese – bevanda francese bavarese – dinastia reale longobarda bavarese – dessert bavarese – lingua germanica attinente alla baviera, regione tedesca...