Stoffa che si allunga dietro un abito elegante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stoffa che si allunga dietro un abito elegante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STRASCICO

Significato/Curiosita : Stoffa che si allunga dietro un abito elegante

Altre definizioni con stoffa; allunga; dietro; abito; elegante; Striscia di stoffa per sostenere le calze; stoffa usata per impedire a qualcuno di parlare; Nella stoffa sono due; Indumento.... che richiede poca stoffa ; allunga re con l acqua; Lo si allunga per arrivare prima; Si allunga no accodandosi; Alto e allunga to bicchiere; Il cameriere dietro il bancone; Crostaceo che si dice cammini all indietro ; Firma dietro all assegno; Ragazze da marito... anni addietro ; Merletto che orna l abito ; Una balza dell abito ; Una balza dell abito ; Lo è un abito per occasioni formali; È elegante in Francia; elegante mobile a ripiani sovrapposti; Si dice di una cosa elegante e rara; elegante , fine;