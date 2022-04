Un sasso... che opprime il petto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sasso... che opprime il petto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MACIGNO

Significato/Curiosita : Un sasso... che opprime il petto

Essendo cresciuto come un uccello in gabbia, ha sviluppato un profondo senso di solitudine che lo opprime da sempre. odia le persone che hanno avuto una vita...

Succitate (arenaria di monte modino, arenaria macigno) che provengono tutte dalla formazione del macigno. questa confusione nasce dal fatto che la pietra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con sasso; opprime; petto; sasso smussato dall azione dell acqua; Città tedesca capitale della sasso nia; L inventore del sasso fono; Un sasso lino d oro; Sopprime re; opprime il dormiente; Sopprime re una vocale; Caldi e opprime nti; Colpetto sul mouse; Giorni in più dell anno solare rispetto al lunare; Prestanti d aspetto ; Si dà in forma di rispetto ; Cerca nelle Definizioni