Rappresenta il 3° grado, dopo carabiniere scelto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rappresenta il 3° grado, dopo carabiniere scelto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APPUNTATO

Significato/Curiosita : Rappresenta il 3° grado, dopo carabiniere scelto

l'appuntato, nell'ambito delle forze armate, è un grado militare

