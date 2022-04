Quella domestica si insegnava a scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quella domestica si insegnava a scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ECONOMIA

Significato/Curiosita : Quella domestica si insegnava a scuola

Una modesta mercede insegnava a leggere e a scrivere. il litterator insegnava a leggere e scrivere e, imparati questi rudimenti, si passava al perfezionamento...

Il principio teorico di organizzazione delle lingue, vedi economia (linguistica). per economia – dal greco (oikos), "casa" inteso anche come "beni... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con quella; domestica; insegnava; scuola; Povera gente è quella di Fedor Dostoevskij; quella prima si lavora; Superman si cambia in quella telefonica; quella della Signoria a Firenze è anche dei Lanzi; Comunità... domestica ; La domestica del commissario Montalbano; La domestica d un tempo; Le addomestica no i Lapponi; Il portico in cui insegnava Zenone; insegnava no eloquenza; La scuola di magia di Harry Potter; La città della scuola filosofica di Parmenide; A scuola può essere a righe e a quadretti; La scuola d arte e design di Walter Gropius ted; Cerca nelle Definizioni