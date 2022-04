Può essere solare, nervoso o scolastico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere solare, nervoso o scolastico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PLESSO

Significato/Curiosita : Puo essere solare, nervoso o scolastico

La svastica, concepito come simbolo solare "ariano" e indoeuropeo in opposizione agli ebrei creduti da alcuni essere "adoratori della luna", nonché il saluto...

Prodotto il liquido cefalorachidiano. il plesso coroideo è costituito da cellule ependimali modificate. il termine plesso coroideo deriva dalla lingua latina... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con essere; solare; nervoso; scolastico; Alcune possono essere stupefacenti; Possono essere aquilini; Una zona che può essere fabbricabile e commerciale; Può essere datterino; Giorni in più dell anno solare rispetto al lunare; Quello solare comprende anche la Terra; Dio solare degli antichi egizi; Quello solare è utile per produrre energia; Moto nervoso ; Molto nervoso ; C è quello solare e quello nervoso ; Incide sul sistema nervoso ; Libro pubblicato alla fine di un ciclo scolastico ; Lo è lo studente che non passa l anno scolastico ; Mobile scolastico ; Dirigente scolastico ; Cerca nelle Definizioni