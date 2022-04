La provincia ligure di Sarzana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia ligure di Sarzana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LA SPEZIA

Significato/Curiosita : La provincia ligure di sarzana

sarzana (afi: [sar'ana]; sarzànn-a in ligure, sarzàna, [sa'zana] in dialetto della lunigiana) è un comune italiano di 21 698 abitanti della provincia...

la spezia (ipa: /las'pja/, ascolta[·info], spèza in dialetto spezzino, pronunciato /'spza/) è un comune italiano di 92.441 abitanti, capoluogo della... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

