Preso in giro, sbeffeggiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Preso in giro, sbeffeggiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DERISO

Significato/Curiosita : Preso in giro, sbeffeggiato

Precisamente un lassativo, prodotto dalla bayer), che viene sbeffeggiato in supergiovane e in altre canzoni dello stesso album (italyan, rum casusu çikti)...

Il cristo deriso è uno degli affreschi di beato angelico che decorano il convento di san marco a firenze. misura 195x159 cm e si tratta di una delle opere... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con preso; giro; sbeffeggiato; Comune del Veronese compreso nel parco della Lessinia; Uno spazio compreso tra due semipiani; Si fa sentire quando è preso ... a bastonate; preso in giro, dileggiato; Presi in giro ; Francesco che vinse il giro nel 1984; Un arma per prendere sottilmente in giro ; Si disputano in due giro ni; Cerca nelle Definizioni