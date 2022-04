Periferica del computer usata per scrivere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periferica del computer usata per scrivere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TASTIERA

Significato/Curiosita : Periferica del computer usata per scrivere

Anni 1990. l'espressione, introdotta negli anni settanta, è usata per indicare un computer destinato all'utilizzo da parte di un singolo utente in contrapposizione...

L'inserimento di caratteri alfabetici. attualmente la tastiera di norma è una tastiera alfanumerica. le prime tastiere, quando ancora i computer erano in grado di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

