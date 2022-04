Per lavoro sa fare un po di tutto lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per lavoro sa fare un po di tutto lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FACTOTUM

Significato/Curiosita : Per lavoro sa fare un po di tutto lat

: per la compagnia si è sposato anche il frate (invito a superare un'indecisione nel fare qualcosa di piacere comune); pòta! i dis i frat quant i sa scòta:...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi factotum (disambigua). il termine latino factotum è composto dalle parole fac e totum che, tradotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

