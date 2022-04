Pane di qualche giorno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pane di qualche giorno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RAFFERMO

Significato/Curiosita : Pane di qualche giorno

– se stai cercando altri significati, vedi marcellino pane e vino (disambigua). marcellino pane e vino (marcelino pan y vino) è un film spagnolo del 1955...

(grossi gnocchi) composti di un impasto a composizione variabile di pane raffermo. primo piatto tipico della cucina mitteleuropea, fa parte della cucina...

Altre definizioni con pane; qualche; giorno; Suonare come campane ; Campane llini; Distribuire marmellata sul pane o crema sul corpo; pane simile allo sfilatino; Fermare in qualche modo la fuoriuscita di un liquido; Indica qualche volta; Dopo qualche tempo che è in acqua si ritira; Un gioco con le schedine di qualche anno fa; La Elia che fu valletta di Mike Bongiorno ; Mezzogiorno a Paris; La Terra vi gira intorno in un giorno ; Dura fino a mezzogiorno ; Cerca nelle Definizioni