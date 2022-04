Nel basket ci sono quelle tiratrici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel basket ci sono quelle tiratrici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GUARDIE

Significato/Curiosita : Nel basket ci sono quelle tiratrici

Da dicembre 2008, la storia segue le vicende della squadra di basket del liceo seirin nel tentativo di vincere il campionato nazionale. dal manga è stata...

Indicata con il numero 2. l'obiettivo principale di una guardia è quello di segnare punti. le guardie sono generalmente più basse, veloci ed agili rispetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con basket; sono; quelle; tiratrici; Dino e Andrea, ex giocatori di basket ; Una lega USA di basket professionistico; Una sigla del basket americano; La pluridecorata squadra di basket di Milano; Corpo celeste i cui frammenti sono meteoriti; Quelle di Narnia sono raccontate in libri e film; Torre da cui i musulmani sono chiamati a pregare; Alcune possono essere stupefacenti; quelle di Narnia sono raccontate in libri e film; Per il telefonino ci sono quelle polifoniche; quelle di Siracusa fungevano da prigione; Sono famose quelle di Tibullo; Ingrediente da stiratrici ; Cerca nelle Definizioni