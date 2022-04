Di negozi che cambiano proprietario: nuova __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Di negozi che cambiano proprietario: nuova __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GESTIONE

Significato/Curiosita : Di negozi che cambiano proprietario: nuova __

Si mette subito alla ricerca di un lavoro. dapprima si reca dalla signora oleson, che cerca un contabile per il suo negozio, ma lei, vittima del pregiudizio...

Immagini o altri file su gestione gestione, in dizionario di economia e finanza, istituto dell'enciclopedia italiana, 2012. (en) gestione, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

