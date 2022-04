Modifica a un testo o documento già pubblicato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modifica a un testo o documento già pubblicato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RETTIFICA

Significato/Curiosita : Modifica a un testo o documento gia pubblicato

Aperto per file di documento per l'archiviazione e lo scambio di documenti per la produttività di ufficio, come documenti di testo (memo, rapporti e libri)...

rettifica – lavorazione meccanica rettifica – parte del processo di distillazione rettifica – correzione di notizie giornalistiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con modifica; testo; documento; pubblicato; Compito revisionato il caffè modifica to; Una modifica del DNA; modifica ti di percorso; modifica re per altro uso; Interpretate come si fa con un testo cifrato; testo che condensa il contenuto di un libro; L sms lo è di testo ; Pretesto usato per iniziare una discussione; documento che abilita all esame di guida; Copia di un documento ; Un documento nella memoria di un computer; L indicazione del luogo in cui è avvenuto un determinato fatto o è stato redatto un documento ; Libro pubblicato alla fine di un ciclo scolastico; pubblicato , dato alle stampe; Il primo romanzo pubblicato da Stephen King; pubblicato dopo la morte del suo autore; Cerca nelle Definizioni