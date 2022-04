Metodo di conservazione alimentare: sotto __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Metodo di conservazione alimentare: sotto __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPIRITO

Significato/Curiosita : Metodo di conservazione alimentare: sotto __

Un esempio emblematico è la conservazione del latte alimentare: il latte appena munto è un alimento che non necessita di alcuna trasformazione, tuttavia...

Tecnica di volo di alcuni volatili, vedi spirito santo (uccelli). per quasi tutte le confessioni cristiane, lo spirito santo è la terza persona (ipostasi)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

