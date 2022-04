Mancanza di acqua dovuta a climi troppo caldi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mancanza di acqua dovuta a climi troppo caldi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SICCITÀ

Significato/Curiosita : Mancanza di acqua dovuta a climi troppo caldi

Strumia, scienze naturali, zanichelli editore, 2011 (capitolo i climi caldi umidi e i climi aridi. ^ ecoregione im0201 ^ ecoregione im0203 ^ ecoregione im0206...

Regioni del pianeta, la siccità è un evento periodico e, con adeguate strategie, parzialmente contrastabile. l'intensità della siccità viene spesso rappresentata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

