Malattia che fa parte dei disturbi alimentari - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : BULIMIA

Categoria dei disturbi del comportamento alimentare (dca), specificando che le sostanze ingerite devono essere “non-alimentari” e “non-nutritive”. disturbo da...

Soffrono di bulimia presenta un peso corporeo sano. la forzatura di vomito può provocare pelle ispessita sulle nocche e danni ai denti. la bulimia è associata... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con malattia; parte; disturbi; alimentari; La malattia stagionale causata da un virus; malattia dell orecchio; malattia delle vie respiratorie; malattia dell orecchio; parte del corpo artificiale; Opposti alle parte nze, negli aeroporti; La parte inferiore del bikini; parte di un circuito; disturbi , malori; Un metallo per curare i disturbi dell umore; disturbi come il solletico; Si occupa dei disturbi motori degli occhi; Contiene scorte alimentari gelate; Lo sono i prodotti alimentari più naturali... in breve; Negozietto di alimentari ; Provviste alimentari ; Cerca nelle Definizioni