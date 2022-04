Luogo dedicato al culto dei morti in archeologia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Luogo dedicato al culto dei morti in archeologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NECROPOLI

Significato/Curiosita : Luogo dedicato al culto dei morti in archeologia

Disambiguazione – se stai cercando il libro di boris pahor, vedi necropoli (romanzo). in archeologia la necropoli (dal greco nekros, morto e polis, città) disegna un... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con luogo; dedicato; culto; morti; archeologia; luogo di riparo del bestiame; luogo pieno di melma; In quel luogo per Tacito; luogo dove si riunivano i cittadini medievali; Le è dedicato uno dei simboli di New York; Il Giuseppe a cui è dedicato lo stadio di Milano; Il giorno della settimana... dedicato a Mercurio; Il teatro milanese dedicato a Giorgio Gaber; Erano oggetto di culto ; Lo sculto re massimo esponente del Neoclassicismo; Quello da Pisa fu uno sculto re del Quattrocento; Un nemico del culto delle immagini; A Lui si fa ritorno dopo morti ; Stanchi morti ; morti ficarsi; Il vegetale che si nutre a spese di organismi morti ; Lavoro d archeologia ;