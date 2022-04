Liquido o solido, permette di lavarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquido o solido, permette di lavarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAPONE

Significato/Curiosita : Liquido o solido, permette di lavarsi

Utilizzare subito le uova con guscio incrinato, buttare quelle rotte. lavarsi le mani prima del contatto con il guscio e non toccare mai il tuorlo e...

Disambiguazione – se stai cercando il dipartimento del burkina faso, vedi saponé. il sapone è generalmente un sale di sodio o di potassio di un acido carbossilico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con liquido; solido; permette; lavarsi; Un liquido sciropposo; Con liquido e gassoso, tra gli stati della materia; Il liquido che protegge le auto nei mesi freddi; Assaggi di liquido ; solido per gelati; La faccia su cui sta il solido ; Le è ogni corpo solido ; Un solido a punta; Apparecchio che permette le riprese dall alto; permette di gustare il gelato senza cucchiaino; Nei ristoranti permette di vedere il cuoco al lavoro; permette i fantascientifici spostamenti effettuati in tempo reale; Un prodotto per lavarsi ; lavarsi , rivestirsi meglio; Si usa per lavarsi ; Serve per lavarsi ; Cerca nelle Definizioni