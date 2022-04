L indossatrice che sfila in passerella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indossatrice che sfila in passerella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MODELLA

Jacobs e sfila per oltre settanta case di moda nella sola stagione autunno/inverno 2002/03. dal 1996 ad oggi la sua presenza sulle passerelle di new york...

Un modello (modella al femminile) è la persona che un artista ritrae nella creazione della propria opera figurativa e, più in particolare, colui che per... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con indossatrice; sfila; passerella; Lo presenta l indossatrice ; Un indossatrice ... esotica; L indossatrice del défile; Sinonimo di indossatrice fra; Pane simile allo sfila tino; sfila ta solenne in occasione di ricorrenze; Si sfila no dal basso; sfila no a Viareggio; Campbell, in passerella ; Si svolge sulla passerella ; Estrarre, ma anche camminare in passerella ; La camminata dei modelli sulla passerella ; Cerca nelle Definizioni