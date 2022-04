Il grande osso nella coscia dell uomo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il grande osso nella coscia dell uomo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FEMORE

Significato/Curiosita : Il grande osso nella coscia dell uomo

Instaura fra osso dell'anca e femore. comprende la natica (posteriormente) e anteriormente è identificata dalla piega dell'inguine. coscia: il segmento prossimale...

Disambiguazione – se stai cercando il segmento della zampa del ragno, vedi femore (ragno). il femore è un osso dell'arto inferiore, situato nella coscia, che costituisce... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

