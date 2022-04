Gomma, pneumatico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gomma, pneumatico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : COPERTONE

Significato/Curiosita : Gomma, pneumatico

Lo pneumatico (comunemente copertone o gomma) è l'elemento che viene montato sulle ruote di un veicolo e che permette l'aderenza del veicolo stesso sulla...

Lo pneumatico (comunemente copertone o gomma) è l'elemento che viene montato sulle ruote di un veicolo e che permette l'aderenza del veicolo stesso sulla... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con gomma; pneumatico; gomma usata per fare suole; È gomma to in molte buste; gomma usata come isolante; Al centro della gomma della macchina; Può sostituire uno pneumatico forato o danneggiato; Un tipo di pneumatico ; Un grosso pneumatico ; Battello pneumatico ; Cerca nelle Definizioni