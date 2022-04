Funzione matematica opposta all esponenziale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Funzione matematica opposta all esponenziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LOGARITMO

Significato/Curiosita : Funzione matematica opposta all esponenziale

Base a {\displaystyle a} di x {\displaystyle x} ) è la funzione inversa della funzione esponenziale in base a {\displaystyle a} data da a x : r ( 0 , +...

Il logaritmo naturale, cioè il logaritmo che ha come base il numero di nepero, indicato con e ˜ 2 , 718. {\displaystyle e\approx 2,718.} il logaritmo naturale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

