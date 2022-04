Un filosofo come Carneisco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un filosofo come Carneisco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EPICUREO

Significato/Curiosita : Un filosofo come carneisco

carneisco (in greco antico: aes, karnêiskos; fine iv secolo a.c. – inizio iii secolo a.c.) è stato un filosofo epicureo greco antico. carneisco...

La parola "epicureo" era sinonimo di "ateo, irreligioso ed eretico": in tal senso è usata da dante alighieri, che condanna come epicurei cavalcante dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

filosofo che fu maestro di Nerone; Il celebre filosofo italiano autore de Il futuro della democrazia; Noto filosofo neoplatonico del sesto secolo; filosofo cinese vissuto tra VI e V secolo a.C; come un erba... schietta e genuina; Conosciuto anche come il muscolo dell anima; come un oasi immaginata nel deserto; Diviso in due... come il visconte di Calvino;