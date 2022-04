Si fanno stando su una sola ruota in moto o bici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si fanno stando su una sola ruota in moto o bici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IMPENNATE

Significato/Curiosita : Si fanno stando su una sola ruota in moto o bici

Outfit, rig oppure hack), ma unicamente il carrozzino a una sola ruota da agganciare alla moto, in italia e altri paesi il termine sidecar viene diffusamente...

Poter sollevare l'avantreno. non è tuttavia raro assistere a spettacolari impennate di mezzi a quattro ruote impegnati in gare di accelerazione o di tractor... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con fanno; stando; sola; ruota; moto; bici; Si fanno spesso quando si ha il raffreddore; Si fanno col collutorio; Rifanno ... il filo ai coltelli; Nel loro lavoro fanno ... scintille; Religiosi che facevano sermoni spostando si di paese in paese; Così stando le cose..; Può girare stando ferma; La si fa stando in coda; Può essere sola re, nervoso o scolastico; L insieme degli abitanti che vivono nell isola to; In una sola parola: nascosto male; La penisola italiana ha questa forma; Una bici con solo una ruota ; Di porta che ruota su sé stessa; Trasmette il movimento della pedalata alla ruota ; Pezzo che collega manubrio e ruota di una bici; moto rino simile alla Vespa; Come una bici con il moto re e la batteria; Assestare un moto re; In moto ; Come una bici con il motore e la batteria; Una bici con solo una ruota; Aiutano i bambini nelle prime uscite in bici ; Pezzo che collega manubrio e ruota di una bici ; Cerca nelle Definizioni