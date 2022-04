Edifici composti da molti appartamenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edifici composti da molti appartamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONDOMINI

Significato/Curiosita : Edifici composti da molti appartamenti

Inoltre, gli appartamenti erano abitati dalla popolazione generale nel suo insieme, a differenza di altre società premoderne, dove gli appartamenti erano limitati...

Acquirenti). si parla di condominio minimo quando i condomini sono due. il primo comma dell'articolo 1129 c.c. stabilisce che se i condòmini sono più di otto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

