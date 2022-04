Diviso in due... come il visconte di Calvino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diviso in due... come il visconte di Calvino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIMEZZATO

Significato/Curiosita : Diviso in due... come il visconte di calvino

il visconte dimezzato è un romanzo di italo calvino redatto nel 1951. è la prima parte della trilogia i nostri antenati, il quale include anche i libricini...

per essere più precisi) dimezzato, cioè diviso a metà, in due parti. proprio a tal fine il protagonista è stato dimezzato (da una palla di cannone)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

