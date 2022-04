Dario Franceschini dal 2019: Ministro della __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dario Franceschini dal 2019: Ministro della __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CULTURA

Significato/Curiosita : Dario franceschini dal 2019: ministro della __

dario franceschini (ferrara, 19 ottobre 1958) è un avvocato, scrittore e politico italiano, dal 13 febbraio 2021 ministro della cultura nel governo draghi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cultura (disambigua). il termine cultura deriva dal verbo latino colere, "coltivare". l'utilizzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

