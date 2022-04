Così è anche detto il fenolo: acido __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è anche detto il fenolo: acido __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FENICO

Significato/Curiosita : Cosi e anche detto il fenolo: acido __

Disambiguazione – se stai cercando la classe di composti, vedi fenoli. il fenolo è un composto aromatico derivato dal benzene recante un gruppo ossidrile...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi fenice (disambigua). la fenice (dal greco f latinizzato in phoenix, phoenicis, ossia "rosso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con così; anche; detto; fenolo; acido; così firma... l anonimo; così si possono anche definire baci e abbracci; Non è così brutto come lo si dipinge; così gli Spagnoli chiamano Colombo; Stanche zza derivante da uno sforzo; Quella della Signoria a Firenze è anche dei Lanzi; Abitante di una città... anche Umbra o Inferiore; Bagna anche le coste della Croazia; Era addetto al trasporto bagagli in stazione; L imperatore detto l Apostata; Campagnolo, detto in modo do spregiativo; Giuseppe, il generale detto eroe dei due mondi; Sostanza chimica analoga al fenolo ; fenolo ottenuto dal catrame di legno di faggio; Il sapore leggermente acido del vino; acido bianco leggermente solubile in acqua; Il Placido spagnolo della lirica; Il placido fiume russo; Cerca nelle Definizioni