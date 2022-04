Contiene numeri e lancette nell orologio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contiene numeri e lancette nell orologio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : QUADRANTE

Significato/Curiosita : Contiene numeri e lancette nell orologio

l'orologio fu impostato a sette minuti dalla mezzanotte; da allora, le lancette sono state spostate 22 volte. la massima vicinanza alla mezzanotte è stata...

quadrante – nella geometria analitica, quarta parte del piano cartesiano. quadrante – settore pari ad un quarto di un cerchio, o metà di un semicerchio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con contiene; numeri; lancette; nell; orologio; contiene i pinoli; contiene un nucleo; Cofanetto che contiene oggetti preziosi; contiene infusi Mrs. Bric ne La Bella e la Bestia; Concorsi a premi con estrazione di numeri ; Il codice alfanumeri co personale; Tali sono i numeri superiori allo zero; Lista di numeri di contatto: __ telefonico; Li fanno le lancette ; Le loro lancette sono... d'ombra; Ha i granelli al posto delle lancette ; Le lancette dell'orologio; Il grande osso nell a coscia dell uomo; L insieme degli abitanti che vivono nell isolato; La augura Antonell o Venditti: Buona __; Musica nata nell e chiese afroamericane ing; Fa sì che l orologio resti fermo sul polso; La scatola dell orologio ; L orologio a sabbia; Un orologio come il cartel; Cerca nelle Definizioni