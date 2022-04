Come un oasi immaginata nel deserto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un oasi immaginata nel deserto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MIRAGGIO

Significato/Curiosita : Come un oasi immaginata nel deserto

Settentrionale la vegetazione è limitata alle oasi, dove prospera la palma da dattero, sistematicamente coltivata. dove il deserto lascia il posto alla steppa saheliana...

Citazioni sul miraggio wikibooks contiene testi o manuali su miraggio wikimedia commons contiene immagini o altri file su miraggio (en) miraggio, su enciclopedia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 aprile 2022

Altre definizioni con come; oasi; immaginata; deserto; Diviso in due... come il visconte di Calvino; Sono di ricerca come Google, Yahoo e Bing; come l odore di muffa, vecchio e chiuso; come una bici con il motore e la batteria; Regna in un oasi ; Era un servizio postale euroasi atico; Frutti nelle oasi ; Caratterizzano le oasi ; immaginata durante il sonno; Una sosta nel deserto ; La desiderata sosta di chi viaggia nel deserto ; Illusioni... nel deserto ; Ha il deserto attorno; Cerca nelle Definizioni